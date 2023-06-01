Росія перетворила Чорне море на об’єкт шантажу, світ має розблокувати українські порти, - Волкер

Він також перерахував кроки, які необхідно зробити для звільнення моря від російської блокади, і закликав вирішити питання з розблокуванням вже 21-22 червня.

"Чорноморська блокада Росією морської торгівлі з Україною прирівнюється до піратства або, принаймні, до його загрози. Реакція міжнародної спільноти була жахливою: прийнявши приховані погрози Росії потопити торговельні судна під іноземним прапором у міжнародних водах, ми дозволили Кремлю успішно шантажувати світ", - наголошує Волкер.

Він закликав США, Великобританію, Нідерланди, G7, Європейський Союз і всіх союзників по НАТО вимагати, щоб Росія негайно відмовилася від своїх загроз нормальному комерційному судноплавству в міжнародних водах Чорного моря, і розблокувала українські порти для роботи.

"Ця політика має бути підкріплена низкою практичних дипломатичних, економічних та гуманітарних кроків. Західні союзники та Україна повинні почати прямий діалог з Туреччиною для забезпечення свободи судноплавства, та почати спільні роботи з розмінування вод. У рамках Конференції з відновлення України уряди повинні запровадити програми страхування від воєнних ризиків для судноплавних компаній, які ведуть пряму торгівлю з Україною. Страхування має покривати як судна, так і вантаж. Попри те, що найбільші світові компанії все ще можуть відмовитися від участі, багато менших судноплавних компаній, які вже працюють у зерновому коридорі, хотіли б розширити свою торгівлю за умови, що вони повністю застраховані", - зауважив Волкер.

Також він закликав країни НАТО брати участь в операціях, які не створюють загрози свободі судноплавства в міжнародних водах Чорного моря, щоб підтримувати принцип безперешкодного транзиту.

На його думку, країни НАТО повинні попередити Росію, що будь-які атаки на комерційне судно в міжнародних водах Чорного моря вважатимуться актом піратства, і будуть мати пряму військову відповідь, передбачену міжнародним правом.

"Оскільки країни готуються зібратися в Лондоні 21-22 червня на конференцію з відновлення України, жоден крок не матиме більшого негайного впливу на економіку України, ніж відкриття Одеського порту для звичайного комерційного судноплавства, включно з контейнерними. Час має вирішальне значення, оскільки український урожай дасть ще щонайменше 60 млн тонн зерна, яке має безперешкодно надходити на світові ринки", - резюмував Волкер.

Як відомо, раніше бізнес-спільнота звернулася до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські - вони можуть перевозити військові вантажі.