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Росія перекидала свій повітряний командний пункт на навчання в Білорусі, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: Росія перекидала свій повітряний командний пункт на навчання в Білорусь (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російський повітряний командний пункт Іл-22ВПУ помітили у Білорусі. Він брав участь у військових навчаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингового проекту, Іл-22ВПУ прибув на білоруський аеродром "Ліда" 20 червня. У період з 21 по 23 червня він брав участь у льотно-тактичних навчаннях з 116-ю штурмовою авіаційною базою ВПС Білорусі.

"Під час навчань відпрацьовувалася взаємодія літаків ВПС РБ з пунктом управління авіаційного навідника", - пише "Гаюн".

При цьому востаннє Іл-22 ВПУ прилітав в Білорусь у березні 2022 року. А аеродром "Ліда" не використовувався росіянами з квітня 2022 року.

Російська авіація у Білорусі

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово били ракетами по території України на початку повномасштабної війни. Але після того, як ворожих солдатів відкинули з Київської області, такі атаки припинилися.

Авіація росіян при цьому продовжувала перебувати на території Білорусі. Зокрема, там часто фіксували злети МіГ-31К, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

Також 1 березня на білоруському аеродромі за допомогою дрону атакували російський літак-розвідник А-50. Відповідальність на себе взяли білоруські партизани.

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