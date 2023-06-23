Росія перекидала свій повітряний командний пункт на навчання в Білорусі, - "Гаюн"

За інформацією моніторингового проекту, Іл-22ВПУ прибув на білоруський аеродром "Ліда" 20 червня. У період з 21 по 23 червня він брав участь у льотно-тактичних навчаннях з 116-ю штурмовою авіаційною базою ВПС Білорусі.

"Під час навчань відпрацьовувалася взаємодія літаків ВПС РБ з пунктом управління авіаційного навідника", - пише "Гаюн".

При цьому востаннє Іл-22 ВПУ прилітав в Білорусь у березні 2022 року. А аеродром "Ліда" не використовувався росіянами з квітня 2022 року.

Російська авіація у Білорусі

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово били ракетами по території України на початку повномасштабної війни. Але після того, як ворожих солдатів відкинули з Київської області, такі атаки припинилися.

Авіація росіян при цьому продовжувала перебувати на території Білорусі. Зокрема, там часто фіксували злети МіГ-31К, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

Також 1 березня на білоруському аеродромі за допомогою дрону атакували російський літак-розвідник А-50. Відповідальність на себе взяли білоруські партизани.