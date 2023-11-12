Росія перекидає цивільними літаками окупантів з Сибіру до Ростова, - ЦНС

За даним ЦНС, російське Міноборони продовжує залучати цивільних до військових дій. Відомо, що авіакомпанія I Fly Airlines виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова, переправляючи окупантів. Потім їх перекидають до України.

"Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат", - йдеться у повідомленні.

Наближені до Кремля власники авіакомпаній отримують замовлення від Міноборони РФ, аби заробити хоч щось.

ЦНС зазначає, що власником I Fly Airlines є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії є Кирило Романовский.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України оголосила підозру керівнику "Росавіації" Олександру Нерадьку. Він дав російські армії літаки, щоб перекинути окупантів на фронт в Україну.

Також СБУ повідомила про підозру олігарху Сергію Скуратову. Він є гендиректором "Уральських авіаліній", які теж допомагають Міноборони РФ.