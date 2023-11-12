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Россия перекидывает гражданскими самолетами оккупантов из Сибири в Ростов, - ЦНС

Фото: Россия перекидывает гражданскими самолетами оккупантов из Сибири в Ростов (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия перекидывает в Украину оккупационные войска с помощью гражданских самолетов. В этом Кремлю помогает авиакомпания I Fly Airlines.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра национального сопротивления.

По данным ЦНС, российское Минобороны продолжает привлекать гражданских к военным действиям. Известно, что авиакомпания I Fly Airlines выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов, переправляя оккупантов. Потом их перекидывают в Украину.

"Минобороны системно использует гражданские авиакомпании, дотируя их. Ведь после введения ряда санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери", - говорится в сообщении.

Приближенные к Кремлю владельцы авиакомпаний получают заказы от Минобороны РФ, чтобы заработать хоть что-нибудь.

ЦНС отмечает, что владельцем I Fly Airlines является Александр Буртин, также являющийся соучредителем и совладельцем российской туристической компании Tez Tour. Гендиректором авиакомпании является Кирилл Романовский.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю "Росавиации" Александру Нерадько. Он дал российские армии самолеты, чтобы перекинуть оккупантов на фронт в Украину.

Также СБУ сообщила о подозрении олигарху Сергею Скуратову. Он является гендиректором "Уральских авиалиний", тоже помогающих Минобороны РФ.

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