Росія перекидає резерви до Криму з Якутії (фото)

"Агенти в ході розвідки виявили перекидання особового складу мобілізованих з Якутії до Джанкой", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили партизани, військовослужбовці неохайно одягнені, нецензурно виражаються, хамлять перехожим, після них постійно купа сміття розкиданого вулицею.

"Через годину після зборів мобілізованих забрала розгвадія. Перекидання особового складу вже не перша, "на забій" відправляють невеликими партіями", - констатували в "Атеш".

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.