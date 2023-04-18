Росія перекидає на Бахмут додаткові сили, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, на лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Однак існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор.

За даними британської розвідки, у Бахмуті сили Міноборони Росії та групи "Вагнера" продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить вздовж головної залізничної гілки. ЗСУ стримують наступ Росії з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.

"Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів у Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у квітні Росія активізувала наступ на Бахмут. За даними британської розвідки, сили міноборони РФ та групи "Вагнера" покращили взаємодію.