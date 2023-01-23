Росія переходить на нову стратегію війни: експерт розкрив деталі

Про це в інтерв'ю РБК-Україн а розповів координатор групи "Інформаційний спротив", військовий аналітик Костянтин Машовець.

За словами експерта, Кремль, щоб переломити хід війни, повинен реалізувати декілька завдань. Зокрема, укріпити армію, як інструмент нової стратегії. Мова йде не лише про кількість, але й необхідне озброєння та техніку.

"Друге - зараз вони переведуть країну на військові рейки. Це стосується майже всіх сфер - економіки, військово-промислового комплексу, так званої вертикалі влади, пропагандистської сфери, соціальної, політичної. Тобто їм треба привести країну до де-факто військового стану, щоби вижати максимум ефективності", - зазначив Машовець.

Крім того, росіяни намагаються впливати на нашу інфраструктуру, органи військового та політичного управління шляхом ракетних ударів. Окупанти б'ють по енергетичній та транспортній інфраструктурі, оскільки це кровоносна та нервова система країни.

Також РФ буде намагатися зірвати міжнародну підтримку України з боку партнерів та союзників.

"Ось це складові стратегії, яку росіяни зараз задіюють у війні. Останні кадрові перестановки у командуванні російського війська це підтверджують. Тобто вони реалізують відповідний стратегічний план, який складається приблизно з таких складових", - додав аналітик.

Нагадаємо, військовий аналітик також оцінив можливі дії окупантів та назвав ймовірні напрямки нового наступу Росії.

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