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Россия переходит на новую стратегию войны: эксперт раскрыл детали

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Украина, Понедельник 23 января 2023 09:53
Россия переходит на новую стратегию войны: эксперт раскрыл детали Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Российское руководство избрало новую стратегию войны против Украины. Кремль фактически пытается привести РФ в военное положение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный аналитик Константин Машовец.

По словам эксперта, Кремль, чтобы переломить ход войны, должен реализовать несколько задач. В частности, укрепить армию как инструмент новой стратегии. Речь идет не только о количестве, но и необходимом вооружении и технике.

"Второе - сейчас они переведут страну на военные рельсы. Это касается почти всех сфер - экономики, военно-промышленного комплекса, так называемой вертикали власти, пропагандистской сферы, социальной, политической. То есть им нужно привести страну в де-факто военное положение, чтобы выжать максимум эффективности", - отметил Машовец.

Кроме того, россияне пытаются оказывать влияние на нашу инфраструктуру, органы военного и политического управления путем ракетных ударов. Оккупанты бьют по энергетической и транспортной инфраструктуре, поскольку это кровеносная и нервная система страны.

Также РФ постарается сорвать международную поддержку Украины со стороны партнеров и союзников.

"Вот это составляющие стратегии, которую россияне сейчас задействуют в войне. Последние кадровые перестановки в командовании российской армии это подтверждают. То есть они реализуют соответствующий стратегический план, состоящий примерно из таких составляющих", - добавил аналитик.

Напомним, военный аналитик также оценил возможные действия оккупантов и назвал вероятные направления нового наступления России.

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