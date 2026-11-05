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Росія передасть Ірану 90 пускових установок для ракет, - FT

12:47 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія передасть Ірану 90 пускових установок для ракет, - FT Фото: іранська ракета (Getty Images)
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Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок АПУ-Л для керованих ракет "Виріб 305", які окупанти активно використовують у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання ознайомилося з виробничим графіком одного з великих російських оборонних підприємств на 2024-2025 роки. Документи передала українська приватна розвідувальна організація Dallas Analytics.

У травні 2024 року російська компанія "Вимпел" звернулася до конструкторського бюро КБМ із проханням прискорити постачання компонентів для установок АПУ-Л та АПУ-305. У листі зазначалося, що затримки могли поставити під загрозу одразу дев'ять контрактів.

Хто фігурує у замовленнях

У супровідному графіку вказані сім російських замовників та двоє іноземних покупців. Зокрема:

  • Китай замовив 192 пускові установки типу АПУ-305;
  • Покупець під кодовою назвою "К-10", яким Росія маркує Іран, замовив 90 установок АПУ-Л.

Обидва типи систем призначені для ракет "Виріб 305", які запускаються з вертольотів. Вони здатні уражати рухомі цілі на відстані до 14 км.

Як зазначають у Dallas Analytics, ракета рухається зі швидкістю близько 230 метрів за секунду і долає дистанцію приблизно за хвилину, при цьому оператор може коригувати її політ у режимі реального часу.

Установки АПУ-Л розроблені для ударних гелікоптерів Мі-28 і можуть нести дві ракети. Іран уже має на озброєнні такі вертольоти - у січні 2026 року фотографії Мі-28 фіксували на авіаційних об'єктах у Тегерані.

Водночас у документах немає підтверджень того, чи Росія вже встигла фізично передати законтрактовані пускові установки іранській стороні.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що російські розвідувальні супутники могли передавати Ірану інформацію, яка допомогла Тегерану завдавати точніших ударів по американських об'єктах.

Зокрема, за два дні до руйнівної атаки на американську базу в Саудівській Аравії над нею пролетіли 14 російських супутників.

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