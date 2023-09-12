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Росія передала Малі два літаки Су-25. Обидва розбились, не відлітавши і року (фото)

Фото: Росія передала Малі два літаки Су-25, обидва розбилися (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Малі 9 вересня в аварії розбився ще один штурмовик Су-25, який РФ поставила їм на початку цього року. Це вже друга подібна авіакатастрофа з російськими штурмовиками, які були передані цій країні у 2022 та 2023 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Так, цей літак був єдиним штурмовиком у Малі у всій країні і розбився неподалік від Альмустарата, на північ від регіону Гао. Втрату штурмовика вже підтвердили безпосередньо у повітряних силах країни.

За словами начальника штабу повітряних сил країни Малі Алу Бой Діарра, катастрофа зі штурмовиком Су-25 відбулася через технічну помилку. Він також не виключив фактор поганої погоди. На щастя, пілоти капітулювали.

Що відомо про цей літак?

Цього разу розбився Су-25 з реєстраційним номером TZ-25C, який РФ поставила збройним силам Малі на початку 2023 року у січні разом з гелікоптерами Ми-8 та літаками L-39. Тож політати йому малійським небом вдалося менш як рік.

В мережі вже виклали фото з місця аварії.

Друга НП з російськими Су-25 в Малі

До цього в Малі розбився ще один російський штурмовик Су-25, який був отриманий у серпні 2022 року. Він розбився напочатку жовтня у міжнародному аеропорту Гао.

Як повідомлялося, у літаків російського виробництва "Суперджет" додалося проблем через санкції. Пілоти скаржаться на відмови навігаційних баз даних.

Додамо, що заборона на постачання запчастин та ремонт авіалайнерів через санкції в Росії торкнулася навіть авіаційної фарби. Авіакомпаніям РФ доводиться чекати на фарбу по 3-4 місяці.

 

 

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Російська ФедераціяАфрикаСу-25Мали