Росія отримує вигоду від війни в Ірані, посилюючи удари по Україні, - ЗМІ

За словами високопоставлених українських військових, протягом останніх двох тижнів російські сили почали регулярно проводити масовані атаки в денний час. Деякі з них тривають до доби і передбачають застосування до тисячі безпілотників.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що недавні російські атаки були навмисною спробою витратити цінні засоби ППО, зокрема, ракети Pac-3, що використовуються в системах Patriot, вартість кожної з яких становить 4 млн доларів.

"Вони проводять атаки вдень, і вони стають дедалі тривалішими та виснажливішими. Їх складніше перехопити, оскільки команди виснажені після роботи всю ніч і стикаються з такими труднощами, як засліплення від сонця", - розповів Ігнат.

Додатковим фактором полковник назвав перерозподіл ресурсів США у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану.

Це вимагає залучення засобів протиповітряної оборони для захисту країн Перської затоки, що, у свою чергу, впливає на доступність озброєння та супроводжується зростанням цін на нафту, зміцнюючи російську економіку.

Ігнат заявив, що поточні атаки мають цілеспрямований характер і орієнтовані на виснаження запасів засобів ППО, зокрема ракет PAC-3, що застосовуються в системах Patriot і коштують близько 4 млн доларів за одиницю.

"З початку війни в Ірані ми спостерігаємо збільшення кількості атак і зміну траєкторій польоту цих дронів-приманок, щоб виснажити нашу систему ППО", - зазначив він.

За словами речника, російська сторона також активно використовує безпілотники-імітатори, які зовні повторюють ударні дрони, але несуть менше бойове навантаження. Їх застосування спрямовано на додаткове навантаження систем ППО та витрату ресурсів на перехоплення.

Схоже, стратегія працює.

"У нас закінчуються ракети Patriot. Ми пережили цю важку зиму завдяки ракетам Patriot. Ми постійно просимо більше. Якщо ми залишимося без цих вкрай необхідних ракет, ми залишимося без усього, і росіяни знищать нашу найважливішу інфраструктуру", сказа Ігнат.

Глобальні запаси ракет Patriot також скорочуються, оскільки вони активно використовуються іншими країнами для відбиття атак. На цьому тлі в Києві висловлюють занепокоєння можливим обмеженням поставок з боку США, навіть якщо вони фінансуються європейськими партнерами.

Ігнат зазначив, що Україна фактично є передовим майданчиком застосування систем Patriot у світі та адаптує методи їх використання. Зокрема, змінюються режими роботи для зниження витрати ракет, а також враховуються зміни траєкторій російських балістичних ракет, спрямовані на ускладнення роботи радіолокаційних систем.

При цьому Україна використовує не тільки Patriot, а й багаторівневу систему протиповітряної оборони, що включає різні комплекси ближньої дії та мобільні засоби перехоплення.

Як зазначив Ігнат, така система дозволяє розподіляти навантаження та зменшувати кількість цілей, що досягають основних об’єктів захисту.

"Нам довелося адаптуватися, хоча ми й не подолали всі труднощі на сто відсотків", - додав речник.

При цьому додатково застосовуються вертольоти, задіяні в нових для себе завданнях, включаючи перехоплення повітряних цілей.

Також використовуються винищувачі, оснащені ракетами класу "повітря-повітря", включаючи F-16 і старіші моделі французького виробництва.