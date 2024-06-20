Росія отримала від ЄС 800 млн євро за 4 місяці

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати, які не заборонені санкціями - 79,3% від загального обсягу імпорту. За 4 місяці ЄС імпортував з РФ 1,2 млн т відповідної продукції.

Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію - 482,8 тис. т. Він виріс на майже 8%.

Серед основних споживачів цієї російської металургійної продукції у січні-квітні були: чавун – Італія - 167,7 тис. т, феросплави - Нідерланди - 20,8 тис. т, брухт - Литва – 7,1 тис. т. нагадаємо ЄС так і не ввів повноцінні санкції на всю російську металопродукцію.

Водночас металургія є другою за обсягом грошей промисловістю росії. До того ж металургійні компанії безпосередньо забезпечують російський ВПК своєю продукцією.