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Росія отримала від ЄС 800 млн євро за 4 місяці

Фото: Росія отримала від ЄС 800 млн євро за 4 місяці (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз за підсумками січня-квітня 2024 року імпортував продукції гірничо-металургійного комплексу з росії на 1,52 млн т на €801,15 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Eurostat.

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати, які не заборонені санкціями - 79,3% від загального обсягу імпорту. За 4 місяці ЄС імпортував з РФ 1,2 млн т відповідної продукції.

Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію - 482,8 тис. т. Він виріс на майже 8%.

Серед основних споживачів цієї російської  металургійної продукції у січні-квітні були: чавун – Італія - 167,7 тис. т,  феросплави - Нідерланди - 20,8 тис. т, брухт - Литва – 7,1 тис. т. нагадаємо ЄС так і не ввів повноцінні санкції на всю російську металопродукцію.

Водночас металургія є другою за обсягом грошей промисловістю росії. До того ж металургійні компанії безпосередньо забезпечують російський ВПК своєю продукцією.

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