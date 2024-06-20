Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты, не запрещенные санкциями – 79,3% от общего объема импорта. За 4 месяца ЕС импортировал из РФ 1,2 млн т соответствующей продукции.

Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию – 482,8 тыс. т. Он вырос почти на 8%.

Среди основных потребителей этой российской металлургической продукции в январе-апреле были: чугун – Италия – 167,7 тыс. т, ферросплавы – Нидерланды – 20,8 тыс. т, лом – Литва – 7,1 тыс. т. напомним ЕС так и не ввел полноценные санкции на всю российскую металлопродукцию

В то же время металлургия является второй по объему денег промышленностью России. К тому же металлургические компании непосредственно снабжают российский ВПК своей продукцией.