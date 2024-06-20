RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца

Фото: Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз по итогам января-апреля 2024 года импортировал продукции горно-металлургического комплекса из России на 1,52 млн т на €801,15 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Eurostat.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты, не запрещенные санкциями – 79,3% от общего объема импорта. За 4 месяца ЕС импортировал из РФ 1,2 млн т соответствующей продукции.

Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию – 482,8 тыс. т. Он вырос почти на 8%.

Среди основных потребителей этой российской металлургической продукции в январе-апреле были: чугун – Италия – 167,7 тыс. т, ферросплавы – Нидерланды – 20,8 тыс. т, лом – Литва – 7,1 тыс. т. напомним ЕС так и не ввел полноценные санкции на всю российскую металлопродукцию

В то же время металлургия является второй по объему денег промышленностью России. К тому же металлургические компании непосредственно снабжают российский ВПК своей продукцией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюз