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Росія отримала нову партію іранських дронів, - ГУР

Ілюстративне фото: Росія отримала нову партію іранських дронів (defence-ua com)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти отримали від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-136. Вони вже використали їх для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "Шахедів" вона явно менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші засоби, все ракетне озброєння", - заявив Юсов.

Він також зазначив, що про постачання іранських балістичних ракет до Росії інформації поки немає, але відомо про попередні домовленості між країнами та надзвичайні зусилля, які Кремль докладає для початку передачі.

Нагадаємо, ще 9 грудня Міноборони Британії передбачало, що Росія отримала нову партію безпілотників з Ірану.

Також ми писали, що 14 грудня окупанти атакували Київ та область за допомогою дронів. Їх усіх збили сили протиповітряної оборони.

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