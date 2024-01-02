Росія за останній рік втратила ще понад 50% європейського ринку газу

У 2022 році Росія поставила в Європу різними маршрутами близько 63,8 млрд кубометрів газу. "Газпром" не публікував власної статистики з початку 2023 року.

Експорт російського газу до Європи, що колись був її основним експортним ринком, різко скоротився через політичні наслідки вторгнення в Україну. На піку у 2018-2019 роках річний потік сягав 175-180 млрд кубометрів.

Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденні звіти "Газпрому" про транзит газу через Україну, показали, що середньодобовий трубопровідний експорт російського газу до Європи знизився до 77,6 млн кубометрів (млн кубометрів) у 2023 році з 174,8 млн кубометрів у 2022 році.

Провалена стратегія Путіна

Російський президент Володимир Путін минулого року зробив ставку на енергетичну кризу в Європі, припинивши постачання трубопровідного газу. Московська пропаганда активно використала тезу про те, що "Європа замерзне" без російського року.

Проте активні заходи ЄС та збільшення імпорту з інших країн, зниження споживання та м'яка погода призвели до того, що минула зима пройшла без відключень, а ціни різко знизилися.

В результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік. 2021 року "Газпром" експортував у "далеке зарубіжжя" 185 млрд кубометрів газу, з яких до Китаю близько 10 млрд кубометрів.

Крім того, половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.