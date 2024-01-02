Россия за последний год потеряла еще более 50% европейского рынка газа

Поставки природного газа в Европу российским энергетическим монополистом "Газпромом" в 2023 году сократились на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В 2022 году Россия поставила в Европу по различным маршрутам около 63,8 млрд кубометров газа. "Газпром" не публиковал собственную статистику с начала 2023 года.

Экспорт российского газа в Европу, который когда-то был ее основным экспортным рынком, резко сократился из-за политических последствий вторжения в Украину. На пике в 2018-2019 годах годовой поток достигал 175-180 млрд кубометров.

Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, показали, что среднесуточный трубопроводный экспорт российского газа в Европу снизился до 77,6 млн кубометров (млн кубометров) в 2023 году со 174,8 млн кубометров в 2022 году.

Провалившаяся стратегия Путина

Российский президент Владимир Путин в прошлом году сделал ставку на энергетический кризис в Европе, прекратив поставки трубопроводного газа. Московская пропаганда активно использовала тезис о том, что "Европа замерзнет" без российского года.

Однако активные меры ЕС и по увеличению импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что минувшая зима прошла без отключений, а цены резко снизились.

В результате "Газпром" фактически лишился своего главного рынка в Европе, который приносил ему десятки миллиардов долларов в год. В 2021 году "Газпром" экспортировал в "дальнее зарубежье" 185 млрд кубометров газа, из которых в Китай около 10 млрд кубометров.

Кроме того, половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году ушла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.