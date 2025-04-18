Росія в ООН назвала "нереалістичним" припинення вогню у війні проти України

Перемир’я між Україною та РФ

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії на переговорах з американською стороною Україна погодилася прийняти пропозицію щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Цю пропозицію також довели до відома Росії.

Згодом Україна та Росія погодилися на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте Москва продовжує порушувати енергетичне перемир'я.

Так, зокрема, 17 квітня РФ атакувала дронами виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області. Внаслідок були пошкоджені будівлі та техніка.

Днями президент США Дональд Трамп висунув російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо припинення вогню. За словами Трампа, він чекає відповідь від Росії вже цього тижня.

За даними Bloomberg, посадовці США на зустрічі з європейцями в Парижі 17 квітня зазначили, що хочуть досягти повного припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.