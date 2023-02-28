Росія офіційно вийшла з договорів Ради Європи

Російський диктатор Володимир Путін у вівторок підписав закон про припинення дії низки договорів між РФ та Радою Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідний документ, що було опубліковано на офіційному порталі правової інформації Росії.
Закон, проєкт якого Путін вніс до російського парламенту в січні 2022 року, передбачає вихід Росії з 21 міжнародного договору.
Серед них - Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.
У березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.
Нагадаємо, комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення призупинити всі відносини з Білоруссю. Зокрема, все через активну участь країни у війні Росії проти України.
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