Росія офіційно вийшла з договорів Ради Європи

Фото: закон припиняє 21 договір між Росією та Радою Європи (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін у вівторок підписав закон про припинення дії низки договорів між РФ та Радою Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідний документ, що було опубліковано на офіційному порталі правової інформації Росії.

Закон, проєкт якого Путін вніс до російського парламенту в січні 2022 року, передбачає вихід Росії з 21 міжнародного договору. Серед них - Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія. У березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.