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Россия официально вышла из договоров Совета Европы

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Россия, Вторник 28 февраля 2023 21:05
Россия официально вышла из договоров Совета Европы Фото: закон прекращает 21 договор между Россией и Советом Европы (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Российский диктатор Владимир Путин во вторник подписал закон о прекращении действия ряда договоров между РФ и Советом Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации России.

Закон, проект которого Путин внес в российский парламент в январе 2022 года, предусматривает выход России из 21 международного договора.

Среди них - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о предотвращении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.

В марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ из организации, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Напомним, комитет министров Совета Европы принял решение приостановить все отношения с Беларусью. В частности, все из-за активного участия страны в войне России против Украины.

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