Росія в очікуванні прориву ЗСУ збудувала небачені у світі укріплення, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, ці оборонні споруди знаходяться не лише поряд із нинішніми лініями фронту, а й глибоко вклинені в райони, які нині контролюються Росією.

На знімках видно, що Росія доклала особливих зусиль для зміцнення північного кордону окупованого Криму, зокрема за допомогою багаторівневої оборонної смуги біля села Медведівка. Росія також викопала сотні миль траншів на міжнародно визнаній російській території, зокрема в Білгородській та Курській областях.

"Захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та громадянськими лідерами у спробі просувати офіційну версію про те, що Росії "загрожують" Україна та НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.