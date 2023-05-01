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Росія в очікуванні прориву ЗСУ збудувала небачені у світі укріплення, - британська розвідка

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Москва, Понеділок 01 травня 2023 09:01
Росія в очікуванні прориву ЗСУ збудувала небачені у світі укріплення, - британська розвідка Фото: перед контрнаступом ЗСУ на території РФ збудували небачені у світі укріплення (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З літа 2022 року на території Росії та в окупованих районах України збудовано одні з найрозгалуженіших систем військових оборонних споруд, небачених у світі за багато десятиліть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, ці оборонні споруди знаходяться не лише поряд із нинішніми лініями фронту, а й глибоко вклинені в райони, які нині контролюються Росією.

На знімках видно, що Росія доклала особливих зусиль для зміцнення північного кордону окупованого Криму, зокрема за допомогою багаторівневої оборонної смуги біля села Медведівка. Росія також викопала сотні миль траншів на міжнародно визнаній російській території, зокрема в Білгородській та Курській областях.

"Захист підкреслює глибоке занепокоєння російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та громадянськими лідерами у спробі просувати офіційну версію про те, що Росії "загрожують" Україна та НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.

За даними "Левада-центру", у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують наступу ЗСУ, озброєних західною технікою.

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