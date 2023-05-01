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Россия в ожидании прорыва ВСУ построила невиданные в мире укрепления, - британская разведка

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Москва, Понедельник 01 мая 2023 09:01
Россия в ожидании прорыва ВСУ построила невиданные в мире укрепления, - британская разведка Фото: перед контрнаступлением ВСУ на территории РФ построили невиданные в мире укрепления (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С лета 2022 года на территории России и в оккупированных районах Украины построены одни из самых разветвленных систем военных оборонительных сооружений, невиданные в мире за многие десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, эти оборонительные сооружения находятся не только рядом с нынешними линиями фронта, но и глубоко вклинены в районы, которые в настоящее время контролируются Россией.

На снимках видно, что Россия приложила особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с помощью многоуровневой оборонительной полосы возле села Медведевка. Россия также вырыла сотни миль траншей на международно признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях.

"Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться крупного прорыва. Тем не менее, некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытке продвигать официальную версию о том, что России "угрожают" Украина и НАТО", - отмечают в Минобороны Британии.

По данным "Левада-центра", в апреле 2023 года поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до 75%. Однако большинство считают, что трудности еще впереди, а более 60% с тревогой ожидают наступления ВСУ, вооруженных западной техникой.

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