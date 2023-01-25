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Росія обстріляла Сумську область освітлювальними снарядами: є влучання в будинок

Фото: Росія обстріляла Сумську область освітлювальними снарядами (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстрілюють Сумську область. Вчора ввечері для атаки одного з міст регіону вони використали освітлювальні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Після 21 години росіяни обстріляли освітлювальними снарядами (4 прильоти) місто Середина-Буда", - розповів він.

За словами Живицького, як наслідок - пошкоджено житловий будинок місцевих мешканців.

"Люди не постраждали", - констатував очільник регіону, додавши, що решта ночі була без обстрілів.

Як повідомлялось, за вівторок, 24 січня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області рекордні 187 разів. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у понеділок, 23 січня, прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Також раніше ми писали, що 21 січня, росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.

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Сумська область