Росія обстріляла Сумську область освітлювальними снарядами: є влучання в будинок

Російські окупанти обстрілюють Сумську область. Вчора ввечері для атаки одного з міст регіону вони використали освітлювальні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Люди не постраждали", - констатував очільник регіону, додавши, що решта ночі була без обстрілів.

За словами Живицького, як наслідок - пошкоджено житловий будинок місцевих мешканців.

"Після 21 години росіяни обстріляли освітлювальними снарядами (4 прильоти) місто Середина-Буда", - розповів він.

Як повідомлялось, за вівторок, 24 січня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області рекордні 187 разів. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у понеділок, 23 січня, прокремлівські війська завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Також раніше ми писали, що 21 січня, росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок цього було поранено людину.

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