Росія обстріляла продуктовий магазин в Бериславі: багато поранених, є жертви

В середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди", - розповів він.
За його словами, загинули двоє людей.
"Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - додав Янушевич.
Як повідомлялося, російські війська вранці 25 січня вкотре атакували громадянську інфраструктуру Херсона. У мережі показали наслідки обстрілу.
Нагадаємо, російські війська за добу 23 січня знову обстріляли територію Херсонської області. Під атаки потрапили мирні населені пункти, через що загинула людина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.