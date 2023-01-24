Окупанти за добу 29 разів атакували Херсонську область: є загиблий

Російські війська минулої доби знову обстріляли територію Херсонської області. Під атаки потрапили мирні населені пункти, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Під ворожі обстріли потрапили населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Внаслідок чого загинула одна людина.

Нагадаємо, 23 січня окупанти обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали у двір, є жертва.

Також повідомлялося, що російські війська на захопленій частині Херсонської області перетворюють лікарні на військові шпиталі.

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