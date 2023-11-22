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Росія обстріляла Херсон: є постраждалі

Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська обстріляли Херсон 22 листопада. Загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВ Олександра Прокудіна.

Російські війська здійснили 115 обстрілів, випустили 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. За словами Прокудіна, містом Херсон ворог випустив 46 снарядів.

"Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісна будівля у Херсоні", - написав Олександр Прокудін.

В результаті обстрілу одна людина загинула, ще 7 - отримали поранення.

Обстріли Херсона

У Херсоні триває обстріл мирних жителів. Так, 21 листопада російські війська за півтори години скинули 25 керованих авіабомб на Херсонщину. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.

19 листопада окупанти обстріляли багатоповерхівку, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення, а ще троє дорослих було травмовано. Напередодні, 18 листопада, внаслідок обстрілу постраждав волонтер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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