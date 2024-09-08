Росія обстріляла Дергачі касетними ракетами: є загиблі та постраждалі
Сьогодні, 8 вересня, російські окупанти обстріляли місто Дергачі Харківської області касетними ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка та канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Обстріл відбувся приблизно о 17:23. За словами Задоренка, через атаку у приватному секторі Дергачів спалахнули пожежі.
"Попередньо удари завдавались ракетами з боєприпасами касетного типу", - уточнив він.
Станом на 17:45 стало відомо про двох поранених чоловіків, їм почали надавати медичну допомоги. Через хвилину Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4-х.
О 18:19 Задоренко повідомив про як мінімум 10 постраждалих. Серед них була і дитина.
"Усім постраждалим надається медична допомога", - зазначив він.
У свою чергу, Синєгубов підтвердив інформацію та додав, крім 10 постраждалих, внаслідок удару РФ загинула 76-річна жінка.
Нагадаємо, що в ніч із 7 на 8 вересня, приблизно о 04:00, російські війська завдали авіаударів по дачному масиву в місті Суми. Унаслідок атаки загинуло подружжя (79 і 77 років), ще 4 людини постраждали. Серед них 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.
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