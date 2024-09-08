Россия обстреляла Дергачи кассетными ракетами: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 8 сентября, российские оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковской области кассетными ракетами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обстрел произошел примерно в 17:23. По словам Задоренко, из-за атаки в частном секторе Дергачев вспыхнули пожары.

"Предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа", - уточнил он.

По состоянию на 17:45 стало известно о двух раненых мужчинах, им стали оказывать медицинскую помощь. Через минуту Синегубов уточнил, что количество пострадавших выросло до 4-х.

В 18:19 Задоренко сообщил о минимум 10 пострадавших. Среди них был и ребенок.

"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отметил он.

В свою очередь Синегубов подтвердил информацию и добавил, кроме 10 пострадавших, в результате удара РФ погибла 76-летняя женщина.