Росія в обхід санкцій закуповує британські елітні автомобілі. Sky News розкрило схему

Росія знаходить способи обійти санкції проти України, для ввезення елітних британських автомобілів. У цьому їй допомагають країни колишнього СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Які країни допомагають обходити санкції

Видання проаналізувало дані Управління з податкових і митних зборів Британії і звернуло увагу на те, що країна експортувала до Азербайджану автомобілів на суму 273 мільйони фунтів стерлінгів (349 млн доларів) минулого року.

Це на 1860% більше, ніж за п'ятирічний період, що передував вторгненню РФ в Україну. Збільшення експорту до Азербайджану не тільки безпрецедентне, а й порівнянне за величиною з річним експортом автомобілів до Росії за два роки до введення санкцій.

Також Sky News проаналізував дані ООН з міжнародної торгівлі, які свідчать, що точно в той самий період, коли Велика Британія зафіксувала безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Азербайджану, Азербайджан зафіксував безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Росії.

Також джерела видання повідомили, що російські покупці автомобілів, які купують німецькі автомобілі, в основному відправляють їх через Киргизстан. Але також вони вважають за краще використовувати Азербайджан як маршрут ввезення британських автомобілів у РФ.

Що говорять в уряді Британії

Видання пише, що уряд занепокоєний цією "сірою зоною", за допомогою якої товари можуть відправлятися в Росію.

Автомобілі входять до числа предметів, заборонених до ввезення в Росію відповідно до санкційного режиму так званого "подвійного використання". Експерти з санкцій заявили, що одна з проблем у боротьбі з потоком товарів у Росію через треті країни полягає в тому, що дуже складно, а іноді й практично неможливо, відстежити ці вантажі.

Як пояснили це автовиробники

Компанія Rolls-Royce заявила, що вона припинила виробництво і постачання автомобілів на російський ринок наприкінці лютого 2022 року, до того, як було запроваджено міжнародні торговельні санкції.

"Роздрібний продаж автомобілів клієнтам здійснюється нашою глобальною дилерською мережею, що складається з незалежних підприємств, які перебувають у власності та управлінні. Наша глобальна дилерська мережа за контрактом зобов'язана дотримуватися всіх застосовних національних і міжнародних правових норм, включно з тими, які стосуються експортного контролю", - заявила компанія.

Також там уточнили, що якщо будь-який новий автомобіль Rolls-Royce було імпортовано в Росію з кінця лютого 2022 року, то це було зроблено без відома і підтримки Rolls-Royce Motor Cars.

А представник компанії Bentley сказав, що компанія прагне повністю дотримуватися всіх поточних і майбутніх торговельних санкцій, і нібито немає жодних доказів, які б давали змогу припустити недотримання наявних санкцій або навіть зміни тенденцій продажів в Азербайджані.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.