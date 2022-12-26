Росія незаконно перебуває в ООН? Пояснення української сторони

Зокрема, у ній йдеться, що розпад Радянського Союзу у грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав та обов'язків СРСР. Також неврегульованим залишається статус члена ООН та постійного члена Ради безпеки ООН, яким користується Росія.

Російська сторона посилається на те, що з грудня 1991 року в Раді безпеки ООН з'явилася табличка з її назвою. Однак, згідно зі Статутом організації для цього не було і досі немає легітимних підстав.

Як підкреслює МЗС України, Москва зайняла крісло постійного члена Ради безпеки ООН в обхід необхідних процедур лише на підставі листа тодішнього російського президента Бориса Єльцина. При цьому у Статуті ООН немає слів "Російська Федерація", як і у ст. 13 Статуту з переліком постійних членів Радбезу.

Звернення РФ про намір стати продовжувачем СРСР мали відповідним чином розглянути Радбез та Генасамблея ООН. Відповідно до ст. 4 Статуту, членство набувається за рекомендацією Ради безпеки та за рішенням Генеральної асамблеї. Наприклад, так це працювало у випадку з Чехією та Словаччиною після розпаду Чехословаччини.

"Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР у Раді безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН", - йдеться у заяві. .

Крім того, МЗС України наголошує, що домовленість групи країн колишнього СРСР в Алмати у грудні 1991 року не могла підмінити Статут ООН. До того ж, угода про те, що Росія є наступницею Радянського Союзу, не була ратифікована Верховною радою. Що, втім, не завадило Єльцину направити вищезгадане звернення до генсека ООН.

Також думка юридичного радника Секретаріату ООН з правових підстав перебування Росії в ООН не підмінює чинний Статут ООН. І з погляду легітимності не могла бути основою для мовчазної згоди прийняття Росії.

"По суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав'язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, що не передбачений Статутом", - зазначають в українському МЗС.