Россия незаконно находится в ООН? Объяснение украинской стороны

В частности, в нем говорится, что распад Советского Союза в декабре 1991 года оставил нерешенным вопрос международных прав и обязанностей СССР. Также неурегулированным остается статус члена ООН и постоянного члена Совета безопасности ООН, которым пользуется Россия.

Российская сторона ссылается на то, что с декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. Однако согласно Уставу организации для этого не было и до сих пор нет легитимных оснований.

Как подчеркивает МИД Украины, Москва заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход необходимых процедур всего лишь на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина. При этом в Уставе ООН нет слов "Российская Федерация", как и в ст. 13 Устава с перечнем постоянных членов Совбеза.

Обращение РФ о намерении стать продолжателем СССР должны были соответственным образом рассмотреть Совбез и Генассамблея ООН. Согласно ст. 4 Устава, членство приобретается по рекомендации Совбеза и по решению Генеральной ассамблеи. Например, так это работало в случае с Чехией и Словакией после распада Чехословакии.

"Таким образом, Российская Федерация никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место СССР в Совете безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия - узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН", - говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Украины подчеркивает, что договоренность группы стран бывшего СССР в Алматы в декабре 1991 года не могла подменить Устав ООН. К тому же, соглашение о том, что Россия является преемницей Советского Союза не было ратифицировано Верховной радой. Что, в прочем, не помешало Ельцину направить вышеупомянутое обращение генсеку ООН.

Также мнение юридического советника Секретариата ООН по правовым основаниям пребывания России в ООН не подменяет действующий Устав ООН. И с точки зрения легитимности не могло служить основой для молчаливого согласия принятия России.

"По сути, это был беспрецедентный случай в истории ООН, когда страна навязала свое членство в Организации односторонним решением, а страны-члены ООН были лишены уставного права выразить свою позицию путем голосования в Генеральной ассамблее по стремлению РСФСР обрести членство способом, не предусмотренным Уставом", - отмечают в украинском МИД.