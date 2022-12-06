Россия не боится эскалации. В Латвии поддерживают передачу Украине необходимого оружия без ограничений

В Латвии выступили за передачу Украине всего необходимого оружия от стран-союзников без ограничений на его использование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в интервью Neatkariga Rita Avize .

По его словам, сейчас между НАТО, ЕС и странами-союзниками идет дискуссия о том, чтобы передать Украине дальнобойные артиллерийские системы, танки и еще более эффективные системы ПВО.

" Есть некоторые коллеги, которые волнуются: не означает ли это, что Украина будет использовать это оружие для прорыва на территорию России? Мое объяснение: это оружие должно быть распределено, чтобы Украина могла эффективно оградить себя от разрушения своей энергетической системы", - сказал Ринкевичс.

Так, он отметил, что в случае дальнейшего разрушения энергосистемы, украинцы начнут бежать в Европу и произойдет гуманитарная катастрофа, от которой пострадают миллионы.

" Поэтому мое мнение было таким: мы должны дать украинцам оружие, их не нужно ограничивать в использовании этого оружия, если цель - уничтожить базы, где находятся ракеты или самолеты на территориях, которые находятся на стороне России", - сказал он.

Ринкевич добавил, что Россия бомбит всю Украину, не боясь эскалации, а партнеры все время думают: "ой, как бы мы что-нибудь не обострили". При этом страна-агрессор уже давно пошла на более серьезную эскалацию с разрушением энергосистемы Украины.

"Ну, не может быть так, чтобы агрессор использовал абсолютно все возможности, а мы всегда пытаемся что-то указать защищающейся от этого агрессора стране", - добавил он.

Отметим, что ранее Ринкевичс заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам и ракетным складам России, с которых наносятся удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Напомним, США модифицировали установки HIMARS для Украины, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России.

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