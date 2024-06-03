Росія у найгіршому випадку може повторити сценарій Алеппо у Харкові, - секретар РНБО

Він нагадав, що в Алеппо російська авіація, що підтримує сирійський уряд у громадянській війні, зруйнувала системи електро- та водопостачання, а також розбомбила лікарні та школи. Тоді населення Алеппо скоротилося до третини від довоєнного рівня до того, як режим Асада відбив місто в опозиційних сил.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", - заявив Литвиненко.

Алеппо

У 2012 році сирійська громадянська війна охопила Алеппо, колись жваве місто, яке стало одним із ключових полів битви. При цьому у 2016 році Росія втручається в конфлікт, надаючи рішучу підтримку режиму Башара Асада. Починаються інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де знаходять притулок опозиціонери та мирні жителі.