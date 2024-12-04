Росія найбільше прагне капітуляції Заходу, а не територій України, - Подоляк

Сьогодні для Російської Федерації (РФ) ключовим є не лише прагнення захопити додаткові кілометри української території, але й досягти поступок з боку Заходу.

За словами Подоляка, сьогодні головна мета Кремля полягає у досягненні не стільки капітуляції України, скільки поступок з боку Сполучених Штатів Америки (США) та Європейського Союзу (ЄС). Москва прагне, щоб Захід припинив підтримку Києва та погодився на плани, які забезпечать завершення війни з урахуванням російських ультимативних вимог. Зокрема вимоги включатимуть закріплення за Росією вже окупованих територій, уникнення будь-якої відповідальності за розв’язання війни та створення умов, за яких поразка Москви стане неможливою.

Щобільше, у внутрішній пропаганді навіть непоразку буде подано в Росії як перемогу, нехай і проміжну. Саме досягнення цих цілей є для Москви пріоритетним завданням.

Можливі переговори між Росією та Україною

47-й президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював наміри ініціювати переговорний процес між Україною та Російською Федерацією, якщо повернеться до Білого дому. Однак президент Володимир Зеленський застерігає від поспішного завершення війни, що може зіграти на руку агресору.

Зеленський наголошує, що місце проведення переговорів не відіграватиме вирішальної ролі, якщо Україна опиниться в більш вразливій позиції у порівнянні з Росією. Такий сценарій може призвести до значних втрат для української сторони.

Як повідомляє CNN, американська адміністрація розглядає варіант, за якого перед початком мирних переговорів сторони мають домовитися про припинення вогню вздовж поточної лінії фронту. Це може стати умовою для старту діалогу між країнами.