ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вряд ли сможет захватить больше территорий в этом году, - разведка США

Новина українською →
Среда 08 марта 2023 19:52
Россия вряд ли сможет захватить больше территорий в этом году, - разведка США Фото: директор национальной разведки США Аврил Хейнс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия вряд ли сможет захватить гораздо больше украинских территорий в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"После серьезных неудач и значительных потерь на поле боя мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", - заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Однако, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин, "скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу".

"Путин, вероятно, считает, что продолжение войны с периодическими паузами в боевых действиях может быть лучшим путем, который остался, чтобы наконец обеспечить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это понадобятся годы", - отметила Хейнс.

Она добавила, что, не достигнув своих основных целей за год войны против Украины, Путин теперь, вероятно, лучше понимает ограничение своих сил.

"Военная мощь Москвы сейчас значительно ограничена потерями войск и истощением вооружения, усиливающимися торговыми ограничениями и санкциями, введенными Соединенными Штатами и союзниками", - подчеркнула директор национальной разведки США.

По ее словам, Путин, похоже, сейчас сосредоточен на "более скромных военных целях".

"Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не получет значительные запасы боеприпасов от третьих сторон, им будет все труднее поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций", - сказала Хейнс.

Напомним, по данным разведки США, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, ошибся в своей оценке возможностей Украины. Оккупанты продолжат сталкиваться с рядом проблем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа
Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу