UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не наважиться кинути ядерну бомбу, якщо Україна деокупує Крим, - Рютте

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Росія не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо Україна звільнить Крим військовим шляхом, оскільки в Кремлі дуже побоюються можливого удару у відповідь з боку США.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна, в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Очільник нідерландського уряду впевнений, що ніхто не має права диктувати українцям, у який спосіб звільняти окупований півострів.

Рютте заявив, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї призведе до того, що США обов'язково на це дадуть відповідь і їхня відповідь буде набагато сильнішою.

"США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик", - сказав він.

При цьому глава уряду Нідерландів зазначив, що не збирається вказувати українському керівництву, яким чином звільняти окупований півострів.

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики - з чого почати, що саме робити - це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну", - підкреслив Марк Рютте.

Він додав, що якби Нідерланди зіткнулися б з окупацією частини своєї території, то він був би дуже роздратований, якби хтось вказував би йому, як звільняти землі.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що передача винищувачів F-16 Україні буде наступним кроком, але багато хто вагається.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні