Росія націлилася на супутникові мережі Швеції після її вступу до НАТО

Росія почала створювати перешкоди у роботі супутникових мереж Швеції. Це сталося після того, як скандинавська країна стала членом НАТО.
Про це сказано у листі Шведського управління зв'язку та телекомунікацій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Управління звернулося до Міжнародного союзу електрозв'язку із закликом розглянути шкідливі дії Росії на засіданні, яке відбудеться у понеділок, 24 червня.
У листі сказано, що Росія 21 березня намагалася порушити роботу супутникових мереж Швеції. Це сталося за два тижні після офіційного вступу країни до Північноатлантичного альянсу.
Влада Швеції заявила, що перешкоди з Росії та Криму торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius, які обслуговують скандинавські країни та Східну Європу.
"Ці збої, звичайно, серйозні і можуть розглядатися як частина більш широких російських гібридних дій, спрямованих на Швецію та інші країни", - заявив в коментарі Bloomberg прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.
За його словами, Швеція працює з іншими країнами, щоби відповісти на такі дії РФ.
Нагадаємо, ще 2 травня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що дії Росії призвели до збою GPS-сигналу в районі Балтійського моря.
Він уточнив, що країна-агресор навмисно глушить сигнал, і це посилилося останні півтора роки.
Також ЗМІ писали, що у Фінляндії спостерігаються масові збої у роботі GPS у літаків на тлі війни Росії проти України.
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