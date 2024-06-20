UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія націлилася на супутникові мережі Швеції після її вступу до НАТО

Фото: Ульф Крістерссон, прем'єр Швеції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія почала створювати перешкоди у роботі супутникових мереж Швеції. Це сталося після того, як скандинавська країна стала членом НАТО.

Про це сказано у листі Шведського управління зв'язку та телекомунікацій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Управління звернулося до Міжнародного союзу електрозв'язку із закликом розглянути шкідливі дії Росії на засіданні, яке відбудеться у понеділок, 24 червня.

У листі сказано, що Росія 21 березня намагалася порушити роботу супутникових мереж Швеції. Це сталося за два тижні після офіційного вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Влада Швеції заявила, що перешкоди з Росії та Криму торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius, які обслуговують скандинавські країни та Східну Європу.

"Ці збої, звичайно, серйозні і можуть розглядатися як частина більш широких російських гібридних дій, спрямованих на Швецію та інші країни", - заявив в коментарі Bloomberg прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

За його словами, Швеція працює з іншими країнами, щоби відповісти на такі дії РФ.

Що передувало

Нагадаємо, ще 2 травня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що дії Росії призвели до збою GPS-сигналу в районі Балтійського моря.

Він уточнив, що країна-агресор навмисно глушить сигнал, і це посилилося останні півтора роки.

Також ЗМІ писали, що у Фінляндії спостерігаються масові збої у роботі GPS у літаків на тлі війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяШвеція