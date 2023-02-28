UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія насильно вивезла понад 16 тисяч українських дітей, - генпрокурор

Фото: Росія депортувала з України 16 тисяч дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти насильно депортували з України понад 16 тисяч дітей. Крім того, Кремль спростив процедуру видачі російського громадянства для українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора України Андрія Костіна.

Очільник Офісу генпрокурора України зустрівся з Комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович.

Костін зазначив, що одним з найбільш кричущих злочинів окупантів є примусова депортація українських дітей до Росії та Білорусі. За його словами, Україна підтвердила депортацію понад 16 тисяч дітей. З них вдалося повернути 307 неповнолітніх.

"У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсона", - додав генпрокурор.

Крім того, Костін зазначив, що росіяни також продовжують порушувати права людини в окупованому Криму. Зокрема, від дій загарбників страждає корінний народ півострова - кримські татари.

Нагадаємо, за рік повномасштабного російського вторгнення Україна провела 38 обмінів полоненими та звільнити 1863 особи. Серед них 1756 військових та 107 цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГенпрокурордітиБіженціВійна в УкраїніОфіс Генпрокурора