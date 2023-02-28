Россия насильно вывезла более 16 тысяч украинских детей, - генпрокурор

Глава Офиса генпрокурора Украины встретился с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Костин отметил, что одним из наиболее вопиющих преступлений оккупантов является принудительная депортация украинских детей в Россию и Беларусь. По его словам, Украина подтвердила депортацию более 16 тысяч детей. Из них удалось вернуть 307 несовершеннолетних.

"В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для детей из Донбасса, Запорожья и Херсона", - добавил генпрокурор.

Кроме того, Костин отметил, что россияне также продолжают нарушать права человека в оккупированном Крыму. В частности, от действий захватчиков страдает коренной народ полуострова - крымские татары.