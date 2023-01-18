UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія наростила постачання дизелю перед напередодні ембарго ЄС, - Reuters

Фото: Росія наростила постачання дизелю перед напередодні ембарго ЄС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія збільшила постачання дизельного палива до Туреччини та Марокко, намагаючись перенаправити свої нафтопродукти напередодні ембарго ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Постачання дизельного палива з російських портів до Туреччини зросли в грудні 2022 року до більш ніж 750 000 тонн і склали 5,05 млн тонн у 2022 році проти 3,99 млн тонн у 2021 році. З початку січня Росія вже поставила до Туреччини близько 450 тисяч тонн дизельного палива.

Постачання дизельного палива з Росії до Марокко збільшилося до 735 000 тонн у 2022 році після всього 66 000 тонн у попередньому році. З початку 2023 року вже було поставлено близько 140 000 тонн.

Кілька вантажів також поставлялися з Росії в Гану, Сенегал, Лівію, Уругвай і Кот-д'Івуар. Тим часом Європа, як і раніше, імпортує основний обсяг російського дизельного палива та заповнює свої резервуари.

Європейський союз погодився на повну заборону імпорту російських нафтопродуктів з лютого 2023 року.

Нагадаємо, що Європа сподівається заповнити за рахунок Китаю можливий дефіцит дизельного пального після запровадження ембарго з 5 лютого на постачання з Росії.

США та союзники готують нові санкції проти нафтової промисловості РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМароккоТурцияСанкції проти РосіїВійна в Україні