Россия нарастила поставки дизеля перед эмбарго ЕС, - Reuters

Поставки дизельного топлива из российских портов в Турцию выросли в декабре 2022 года до более 750 000 тонн и составили 5,05 млн тонн в 2022 году против 3,99 млн тонн в 2021 году. С начала января Россия уже поставила в Турцию около 450 тысяч тонн дизельного топлива.

Поставки дизельного топлива из России в Марокко увеличились до 735 000 тонн в 2022 году после всего 66 000 тонн в предыдущем году. С начала 2023 г. уже было поставлено около 140 000 тонн.

Несколько грузов также поставлялись из России в Гану, Сенегал, Ливию, Уругвай и Кот-д'Ивуар. Между тем, Европа по-прежнему импортирует основной объем российского дизельного топлива и заполняет свои резервуары.

Европейский союз согласился на полный запрет на импорт российских нефтепродуктов с февраля 2023 года.