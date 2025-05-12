Росія нарощує виробництво зброї: The Economist показало масштаби у цифрах і графіках

Зазначається, що видання для своїх підрахунків використовувало аналіз даних з різних, переважно комерційних джерел. Зокрема, підрахунок кількості електронних пристроїв, таких як мобільні телефони, присутніх на російському промисловому об'єкті.

Ці дані охоплюють лише частину від загальної кількості присутніх пристроїв - можливо, від 2% до 10% - але вони служать показником рівня активності росіян.

Омський танковий завод, один з найбільших танкових заводів у Росії. Цей завод приймає старі танки Т-80, випущені десятиліття тому, та модернізує їх, працюючи цілодобово.

Відомо, що рівень активності на Омськтрансмаші дещо зріс до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а потім знизився.



Однак після повномасштабного вторгнення кількість росіян на заводі різко зросла. Рівень активності залишається особливо високим з середини 2023 року.

Як пише видання, таку ж історію можна спостерігати на всіх оборонно-промислових об'єктах Росії.

Водночас, "Уралвагонзавод", найбільший танковий завод Росії, продемонстрував значно вищу активність у 2024 році, ніж у 2023 році. Арзамаський завод, який виробляє бронетранспортери, а також заводи "Курганмашзавод" і "Мотовіліха", які виробляють бойові машини піхоти, також переживають бум.



Артилерія

За даними The Economist, Єкатеринбурзький завод №9 виробляє стволи для гаубиць та танків. На супутникових знімках можна побачити артилерійські знаряддя та гармати, припарковані просто неба. За кілька кілометрів звідти розташоване виробництво "Новатор", яке розробляє балістичні ракети "Іскандер".

Окрім цього зафіксовано ознаки сильного зростання на Волгоградському заводі "Титан-Барикади", де будуються пускові установки "Іскандер", та на НВО " Сплав" у Тулі, яке виробляє ракети "Град", "Ураган" та "Смерч".



Вибухові речовини

Виробництво трьох мільйонів снарядів на рік потребує величезних обсягів вибухових речовин. Найбільшим підприємством у Росії з їх виготовлення є Свердловський завод у Дзержинську, який спеціалізується на виробництві хімікатів для артилерійських снарядів та керованих авіабомб. За останні місяці обсяги продукції на цьому заводі значно зросли.

Як зазначив експерт з Бірмінгемського університету Джуліан Купер, підвищення активності також зафіксовано на підприємстві "Сельмаш" у Кірові, де виготовляють корпуси для боєприпасів.



Дрони

Збільшення російських дронових атак по території України свідчить про гіперактивну роботу оборонної промисловості Росії. Зокрема, це узгоджується зі зростанням активності на заводі "Алабуга" в Татарстані, де виготовляються ці безпілотники, а також у сусідньому аеропорту Бегішево.



Це не єдині ознаки гіперактивної оборонної промисловості Росії. Видання The Economist спостерігало низку інших показників. Наприклад, у Бійську, де розташований важливий завод з виробництва олеуму, що використовується у вибухівці, та центр військових досліджень. Зокрема, середньодобовий рух транспорту між спальними зонами та районами з хімічними заводами зріс на 19% у 2023 році. А "час перебування" того, як довго люди залишаються в одному місці - зріс на 32% у періоди, пов’язані з другою та третьою робочими змінами.

А ось додаток Strava, який фіксує фізичні навантаження, показав нові групи людей, які займаються бігом та їздою на велосипеді, в районах поблизу цих заводів. Це свідчить про прибуття нових працівників у цей район, що також може пояснити зростання вартості оренди житла на 21% на рік.

Попри це російська промисловість все ще має певні обмеження. Минулого року країна покладалася на Північну Корею у постачанні значної частини артилерійських боєприпасів, що використовуються в Україні, але ці запаси не безмежні.