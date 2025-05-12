Россия наращивает производство оружия: The Economist показало масштабы в цифрах и графиках

Отмечается, что издание для своих подсчетов использовало анализ данных из различных, преимущественно коммерческих источников. В частности, подсчет количества электронных устройств, таких как мобильные телефоны, присутствующих на российском промышленном объекте.

Эти данные охватывают лишь часть от общего количества присутствующих устройств - возможно, от 2% до 10% - но они служат показателем уровня активности россиян.

Омский танковый завод, один из крупнейших танковых заводов в России. Этот завод принимает старые танки Т-80, выпущенные десятилетия назад, и модернизирует их, работая круглосуточно.

Известно, что уровень активности на Омскктрансмаше несколько вырос до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, а затем снизился.



Однако после полномасштабного вторжения количество россиян на заводе резко возросло. Уровень активности остается особенно высоким с середины 2023 года.

Как пишет издание, такую же историю можно наблюдать на всех оборонно-промышленных объектах России.

В то же время, "Уралвагонзавод", крупнейший танковый завод России, продемонстрировал значительно более высокую активность в 2024 году, чем в 2023 году. Арзамасский завод, который производит бронетранспортеры, а также заводы "Курганмашзавод" и "Мотовилиха", которые производят боевые машины пехоты, также переживают бум.



Артиллерия

По данным The Economist, Екатеринбургский завод №9 производит стволы для гаубиц и танков. На спутниковых снимках можно увидеть артиллерийские орудия и пушки, припаркованные под открытым небом. В нескольких километрах оттуда расположено производство "Новатор", которое разрабатывает баллистические ракеты "Искандер".

Кроме этого зафиксированы признаки сильного роста на Волгоградском заводе "Титан-Барикады", где строятся пусковые установки "Искандер", и на НПО "Сплав" в Туле, которое производит ракеты "Град", "Ураган" и "Смерч".



Взрывчатые вещества

Производство трех миллионов снарядов в год требует огромных объемов взрывчатых веществ. Крупнейшим предприятием в России по их изготовлению является Свердловский завод в Дзержинске, который специализируется на производстве химикатов для артиллерийских снарядов и управляемых авиабомб. За последние месяцы объемы продукции на этом заводе значительно выросли.

Как отметил эксперт из Бирмингемского университета Джулиан Купер, повышение активности также зафиксировано на предприятии "Сельмаш" в Кирове, где изготавливают корпуса для боеприпасов.



Дроны

Увеличение российских дроновых атак по территории Украины свидетельствует о гиперактивной работе оборонной промышленности России. В частности, это согласуется с ростом активности на заводе "Алабуга" в Татарстане, где изготавливаются эти беспилотники, а также в соседнем аэропорту Бегишево.



Это не единственные признаки гиперактивной оборонной промышленности России. Издание The Economist наблюдало ряд других показателей. Например, в Бийске, где расположен важный завод по производству олеума, используемого во взрывчатке, и центр военных исследований. В частности, среднесуточное движение транспорта между спальными зонами и районами с химическими заводами выросло на 19% в 2023 году. А "время пребывания" того, как долго люди остаются в одном месте - вырос на 32% в периоды, связанные со второй и третьей рабочими сменами.

А вот приложение Strava, которое фиксирует физические нагрузки, показало новые группы людей, которые занимаются бегом и ездой на велосипеде, в районах вблизи этих заводов. Это свидетельствует о прибытии новых работников в этот район, что также может объяснить рост стоимости аренды жилья на 21% в год.

Несмотря на это российская промышленность все еще имеет определенные ограничения. В прошлом году страна полагалась на Северную Корею в поставках значительной части артиллерийских боеприпасов, используемых в Украине, но эти запасы не безграничны.