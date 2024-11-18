Росія нарощує чисельність армії та створює нові бригади, - Умєров

"Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", - сказав Умєров.

Міністр оборони вважає, що зараз Росія має проблеми з мобілізацією, саме тому використовує війська КНДР.

"Вони використовують багатьох - найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", - сказав він.

За його словами, наразі Україна працює над створенням сил, які зможуть протистояти РФ, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції.

"Тому ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги", - підкреслив він.