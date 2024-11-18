Росія нарощує чисельність армії та створює нові бригади, - Умєров

Російська Федерація продовжує збільшувати чисельність своєї армії. Зокрема - створювати нові бригади для війни в Україні.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", - сказав Умєров.
Міністр оборони вважає, що зараз Росія має проблеми з мобілізацією, саме тому використовує війська КНДР.
"Вони використовують багатьох - найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", - сказав він.
За його словами, наразі Україна працює над створенням сил, які зможуть протистояти РФ, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції.
"Тому ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги", - підкреслив він.
На початку осені ЗМІ почали повідомляти про те, що КНДР постачає військових до Росії, які у майбутньому будуть воювати проти України. Повідомлялось про залучення десятків тисяч КНДРівців. Згодом стало відомо, що Північна Корея також поставила до Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.
РБК-Україна показувало, що ЗМІ помітили переміщення артилерійських систем Koksan КНДР до Росії.
Варто також зауважити, що самі російські військові скаржаться на Путіна через низькі виплати на війні. Детальніше про це, в матеріалі РБК-Україна.
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