Росія направляє колону зерновозів до Керчі після удару ЗСУ по порту Феодосії

Феодосійською об'їзною дорогою журналісти помітили колону зерновозів, що прямували в Керч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим Реалії.
За словами джерела, Росія експортувала зерно, захоплене на окупованих територіях України, через Феодосійський порт, у тому числі на судна під іноземними прапорами.
Російська влада не приховувала вивезення українського зерна з окупованих територій України до анексованого Криму. Глава Республіки Крим Сергій Аксьонов говорив, що Росія продає українське зерно.
Нагадаємо, що в ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії в Криму знищили ГДК "Новочеркаськ" Чорноморського Флоту РФ.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив поразку БДК крилатими ракетами, а мережу заполонили кадри потужної детонації на борту.
Пізніше стало відомо, що у Феодосії цієї ж ночі пролунали вибухи. У порту міста спалахнула пожежа.
Детальніше про знищення російського корабля - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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