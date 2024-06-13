Россия пыталась прорваться на Краматорском направлении, атаки отбиты, - Генштаб

С начала суток, 13 июня, на линии фронта произошло 77 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генштаб.

По данным Генштаба, горячей остается ситуация на Краматорском направлении. Там с начала суток российские войска восемь раз пытались вклиниться в нашу оборону. Шесть атак украинские воины отбили. Еще два боестолкновения продолжаются.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские захватчики не оставляют намерений потеснить украинских защитников в районе Волчанска. В настоящее время подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще два боестолкновения - продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники помешали трем попыткам врага продвинуться в районах Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Еще один бой продолжается. Населенные пункты Купянск, Первомайское и Степная Новоселовка продолжают страдать от ударов российскими КАБами.

На Лиманском направлении все шесть штурмовых попыток противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 30 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 24 штурмовые действия агрессора успеха не имели, еще шесть атак - продолжаются.

На Кураховском направлении в течение дня произошло 16 боевых столкновений. Наши защитники успешно отбили 15 атакующих действий врага. Еще один бой продолжается. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили: 71 оккупант, два танка и 11 боевых бронированных машин.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено пять атак врага в районе Крынок. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

По состоянию на утро, 13 июня, украинские бойцы уничтожили 980 российских террористов . С начала войны враг потерял около 522810 солдат.

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