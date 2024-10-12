Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні, - ЦПД

Російська пропаганда активізувала свої зусилля зі зриву мобілізації в Україні. У мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, ворожі медіа подають ситуацію, що склалась напередодні в Києві, як "беззаконня", та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді.
Фіксується збільшення кількості публікацій у медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи:
Водночас пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій Росії.
В центрі також зауважили, що загальна мобілізація була оголошена в Україні у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії як вимушений захід та єдиний спосіб врятувати країну від загарбників.
"Працівники ТЦК діють в рамках своїх повноважень", - підсумували в ЦПД.
Нагадаємо, що у Києві вчора ввечері, після концерту рок-групи "Океан Ельзи" представники ТЦК і СП разом із поліцією перевіряли військово-облікові документи у чоловіків-відвідувачів. Декого з громадян затримували.
Сьогодні лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше прокоментував інцидент з перевіркою ТЦК після концерту. Співак був стриманий і не взявся оцінювати ситуацію.
Водночас вчорашню перевірку документів також прокоментували в Раді.
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