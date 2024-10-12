Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, - ЦПД

По данным ЦПИ, вражеские медиа представляют ситуацию, сложившуюся накануне в Киеве, как "беззаконие", и пытаются масштабировать это событие, придать ему большее значение, чем это на самом деле.

Фиксируется увеличение количества публикаций в медиа и соцсетях, продвигающих следующие антимобилизационные нарративы:

"мобилизация в Украине социально несправедлива";

"украинские власти хотят воевать до последнего украинца";

"У Украины нет будущего".

В то же время, пропагандисты врага умалчивают жесткие мобилизационные мероприятия, которые проходят в самой России.

В центре также отметили, что всеобщая мобилизация была объявлена в Украине в связи с началом полномасштабного вторжения России как вынужденное мероприятие и единственный способ спасти страну от захватчиков.

"Работники ТЦК действуют в рамках своих полномочий", - подытожили в ЦПИ.