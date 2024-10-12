Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, - ЦПД

Российская пропаганда активизировала свои усилия по срыву мобилизации в Украине. В сети массово распространяются манипуляции вокруг проверок, проводимых работниками ТЦК накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным ЦПИ, вражеские медиа представляют ситуацию, сложившуюся накануне в Киеве, как "беззаконие", и пытаются масштабировать это событие, придать ему большее значение, чем это на самом деле.
Фиксируется увеличение количества публикаций в медиа и соцсетях, продвигающих следующие антимобилизационные нарративы:
В то же время, пропагандисты врага умалчивают жесткие мобилизационные мероприятия, которые проходят в самой России.
В центре также отметили, что всеобщая мобилизация была объявлена в Украине в связи с началом полномасштабного вторжения России как вынужденное мероприятие и единственный способ спасти страну от захватчиков.
"Работники ТЦК действуют в рамках своих полномочий", - подытожили в ЦПИ.
Напомним, что в Киеве вчера вечером, после концерта рок-группы "Океан Эльзы" представители ТЦК и СП вместе с полицией проверяли военно-учетные документы у мужчин-посетителей. Некоторых граждан задерживали.
Сегодня лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые прокомментировал инцидент с проверкой ТЦК после концерта. Певец был сдержан и не принялся оценивать ситуацию.
В то же время вчерашнюю проверку документов также прокомментировали в Раде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.