Росія намагається замінити західні технології для збільшення експорту газу, - Bloomberg

"Проблема в тому, що для цього потрібно розробити власну технологію, причому швидко", - зазначає агентство.

Росія хоче потроїти експорт зрідженого газу до кінця десятиліття. Це амбітна мета, яка зробить її великим постачальником і, що особливо важливо, дозволить власнику найбільших у світі запасів природного газу вийти на необхідні нові споживчі ринки. Для цього Москва розвиває власні технології зрідження, щоб конкурувати з найкращими виробниками обладнання для ЗПГ від Франції до США, які залишили Росію після вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

"Новатек", приватний російський експортер ЗПГ, у квітні отримав патент на модифікований процес "Арктичний каскад", або ACM. Технологія зрідження газу заснована на конструкції, яка вже використовується у четвертій черзі Ямальського заводу, першого проекту компанії з виробництва надохолодженого палива та на даний момент найбільшого заводу ЗПГ у Росії.

Проект "Ямал СПГ", очолюваний "Новатеком", стабільно працює значно вище запланованої потужності, але перші три черги були збудовані з використанням іноземного обладнання. Хоча "Новатек" у своєму річному звіті за 2022 рік повідомив, що четверта лінія "підтвердила свою надійність та високу енергоефективність", виробник зіткнувся з проблемами після введення лінії в експлуатацію у 2021 році.

Газ не приносить до державної скарбниці (чи військової скарбниці Кремля) стільки доходів, скільки нафту. Хоча Володимир Путін не може дозволити собі залишити його у скрутному становищі, має мало рішень. Москва більше не може покладатися на експорт газу до Європи, а зусилля з відправки більшої кількості газу до Китаю трубопроводом можуть зайняти багато років, перш ніж вони здійсняться. Це вказує на ЗПГ: об'єкти можуть бути побудовані поряд з газовими родовищами та вільно відправлені в будь-яку точку світу, де ціни найвищі або з'являється попит.

"Доморощена технологія арктичного ЗПГ стала абсолютним пріоритетом адміністрації Путіна, - сказала Морена Скаламера, викладач російських і міжнародних досліджень в Лейденському університеті в Нідерландах. - Це безперечно ще далеко не життєздатна заміна західним технологіям, але в Росії є стимул продовжувати вдосконалюватися".

Ще одним випробуванням на горизонті є проект ЗПГ "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії, який вперше проводитиме щорічне технічне обслуговування турбін без залучення іноземних підрядників. Роботи розпочнуться в липні і триватимуть приблизно 40 днів, а тривале відключення загрожує скороченням глобальних поставок та підвищенням спотових цін.

Частина проблеми полягає в тому, що Росія десятиліттями зосереджувалася на розгалужених трубопровідних мережах у Німеччині та Туреччині, що залишило її далеко позаду решти світу з погляду технології ЗПГ. У 2021 році, до війни, на ЗПГ припадало близько 15% всього експорту газу.

Це означає, що один із найбільших у світі експортерів вуглеводнів фактично новачок у ЗПГ. Проект "Сахалін-2", підтриманий в основному іноземними фірмами, стартував у 2009 році, а завод "Новатека" на Ямалі розпочав виробництво у 2017 році.

Зрідження газу надзвичайно складне. Споруди - це величезні дива інженерної думки, які можуть займати площу сотень футбольних полів та коштувати мільярди доларів. Типовий завод будується протягом трьох-чотирьох років і складається з лабіринту труб, що транспортують, обробляють і потім охолоджують газ до -160 градусів перед завантаженням на спеціально сконструйовані судна.

У новому проекті "Новатека", відомому як "Арктик СПГ 2", використовується концепція будівництва з використанням гравітаційних конструкцій, а також побудований новий Центр будівництва СПГ у Білокам'янці, неподалік арктичного порту Мурманськ.

Запуск першої технологічної лінії заплановано на кінець 2023 року. Росія цілком може досягти цієї мети, враховуючи, що до моменту відходу іноземних підрядників більшість робіт на першій технологічній лінії було завершено.

У "Новатеку" заявили, що графік залишається відповідно до плану: перша лінія буде запущена цього року, а друга і третя - у 2024 та 2026 роках відповідно.

Однак індустрія ЗПГ, як і раніше, настроєна скептично. "Ми дізнаємося справжній потенціал технології арктичного каскаду ЗПГ "Новатека" тільки після того, як його буде запущено, - сказав Клаудіо Штойєр, директор SyEnergy Consulting, британського консультанта з енергетики з 30-річним досвідом роботи в глобальних ЗПГ-проектах. - У галузі ЗПГ-проектів. доти, доки не буде продемонстровано надійну роботу нової технології або постачальника, вони вважаються непідтвердженими".